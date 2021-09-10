Врач-инфекционист рассказал, какие прививки нужно сделать взрослым этой осенью

Во время пандемии коронавируса остро стоит вопрос вакцинации от коронавируса. Однако кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев завил, что не стоит забывать и о других важных прививках.

В беседе с радио Sputnik он завил, что особенно актуальна осенью этого года прививка от гриппа. В прошлом году на фоне COVID-19 очень сильно снизилась заболеваемость гриппом. Специалист это объяснил массовым ношением масок и уменьшением количества контактов.

«Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок», — сказал врач-инфекционист.

Однако врач-инфекционист напомнил еще о трех важных прививках, которые также важны людям старше 18 лет. Если у человека нет вакцинации от кори, то ее необходимо сделать. Она дает пожизненный иммунитет от болезни. Также каждые десять лет, по словам врача, нужно вакцинироваться против дифтерии и столбняка.