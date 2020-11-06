Врач-инфекционист: паника при COVID-19 может привести к смерти

Медик шесть с половиной месяцев провел в «красной зоне» и сам переболел СОVID-19. Когда КТ показало 40% поражения легких, то его накрыл страх. Мужчина почувствовал удушье, головокружение, в глазах потемнело. Температура поднялась до 39,9. Алиеву не помогали жаропонижающие, ломило кости, болели глаза. После этого начались панические атаки.

«В моменты просветления я говорил себе: „Халик, стоп! Чего ты боишься? Ты что, не болел никогда?“. Мне кажется, это меня вытащило из психологической ямы», — признался врач.

Медик подчеркнул, что паника вызывает одышку. Из-за этого падает насыщение крови кислородом, ускоряется сердцебиение и начинается криз. В результате организм умирает. Он отметил, что когда пациент в нормальном состоянии смотрит на умирающего рядом человека, у него появляется страх. Состояние доходит до критического.

Врач смог справиться с паникой и через два дня он встал на ноги, а через три — пошел обходить палаты. После выздоровления у Алиева остались таблетки, которые помогли ему пойти на поправку. Он отдал их для лечения женщины, находившейся в тяжелом состоянии.