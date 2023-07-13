13 июля 2023, 16:05
Врач-иммунолог Продеус назвал сальмонеллу и кишечную палочку самыми опасными летними инфекциями
Самыми опасными инфекциями в летний период считаются сальмонелла, кишечная палочка, ротовирусы. Об этом ИА НСН сообщил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам доктора медицинских наук, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Елены Малинниковой, в летний период необходимо аккуратнее обращаться с водой. Она порекомендовала пить воду исключительно из закрытых бутылок или понятных источников.
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Медик добавила, что вода является основным источником вирусных и бактериальных инфекций.
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