Врач-иммунолог предложила перенести концерты из клубов на стадионы

«Когда с концерта, который должен пройти в „Юбилейном“, загоняют в клуб А2 детей, потому что на эту группу или исполнителя идут подростки, — это полное безобразие», — подчеркнула медик.

По словам Скорпилевой, лучше было бы провести мероприятие в «Юбилейном» с маленьким числом зрителей.

С 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. В городе ограничили проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях.