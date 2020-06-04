Врач-иммунолог назвал необходимое условие для вакцинации

По его словам, необходимо «элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и всёе в пределах нормы, то почему отказываться от прививки».

Также Болибок считает обязательным регулярное прохождение диспансеризации со сдачей всех анализов.