Врач-иммунолог назвал необходимое условие для вакцинации
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что перед любой вакцинацией необходимо сдавать общий анализ крови, чтобы проверить иммунитет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, необходимо «элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и всёе в пределах нормы, то почему отказываться от прививки».
Также Болибок считает обязательным регулярное прохождение диспансеризации со сдачей всех анализов.