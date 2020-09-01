Врач-иммунолог назвал главные условия укрепления иммунитета

Врач-иммунолог Марина Аплетаева назвала главные условия укрепления иммунитета в период похолодания и дождей.

С приходом осени люди начинают чаще подхватывать респираторные инфекции. По словам медика, чтобы укрепить иммунитет, необходимо учитывать несколько факторов, информирует РИА ФАН.

«Мы все время должны работать над тем, чтобы у нас был крепкий иммунитет. Это многокомпонентная программа», — подчеркнула Аплетаева.

В числе самых важных условий правильное питание, оздоровление и физическая нагрузка. Специалист отметила, что человеку не нужно принимать никаких специфических препаратов. Как считает эксперт, главным в процессе противостояния вирусным заболеваниям является профилактика.

Необходимо чаще находиться на свежем воздухе, гулять и заниматься спортом. Нельзя питаться фастфудом. Еще для профилактики любого заболевания нужно максимально исключить контакты с больными людьми.

Аплетаева добавила, что есть в больших количествах «укрепляющие иммунитет» продукты, такие как имбирь, чеснок и лимоны, не стоит. Врач напомнила, что нельзя забывать и о прививках от гриппа.