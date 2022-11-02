Врач-иммунолог Леонов посоветовал проходить проверку на ВИЧ каждый год | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 12:49 Врач-иммунолог Леонов посоветовал проходить проверку на ВИЧ каждый год

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Врач-иммунолог, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что ежегодное прохождение проверки на ВИЧ имеет большое значение для профилактики заражения инфекцией.

Проверка каждый год обусловлена тем фактором, что многие россияне не знают о наличии ВИЧ-статуса и, соответственно, не проходят необходимое лечение.

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При этом медик подчеркнул, что пока вакцины от болезни придумано не было, полностью победить ее не удастся.

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«Пока вакцины от вируса иммунодефицита не появится, то, конечно, мы эту болезнь полностью не победим», — процитировало ИА Nation News слова Леонова.