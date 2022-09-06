Врач-иммунолог Болибок объяснил, о чем может сообщать отек Квинке | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Врач-иммунолог Болибок объяснил, о чем может сообщать отек Квинке

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Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок заявил, что отек Квинке возникает как реакция на молекулы воспаления, которые появляются в организме из-за различных отравлений или даже онкологии. Об этом написал Ura.ru.

Медик добавил, что отек Квинке также может случится из-за переохлаждения.

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«Отек Квинке — мало изученная ситуация. Все факторы, приводящие к воспалению в организме, могут провоцировать возникновение такой реакции. Это может быть и химическое отравление, и пищевое, и какое-то заболевание. Например, если у человека в возрасте не было никогда этих отеков и вдруг они начались, надо обязательно провериться на онкологию. Потому что так называемые параонкологические проявления могут выражаться в отеках Квинке. Бывают также такие реакции из-за переохлаждения», — сообщил Болибок.

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Отек Квинке встречается довольно редко, в медицинской практике аллергологов в одном из 5-10 случаев, резюмировал врач.

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