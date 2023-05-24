Здоровье 24 мая 2023, 18:18 Врач Ильинская: чрезмерное употребление соли повышает риски развития болезней сердца

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Чрезмерное количество соли в ежедневном рационе негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и грозит развитием болезней сердца. Об этом сообщила врач-терапевт Тамара Ильинская сайту MedikForum.

По словам специалиста, также после употребления еды с большим количеством соли у человека могут возникать головные боли. Мигрени появляются из-за обезвоживания в организме на фоне потери большого объема жидкости, добавила врач.

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Как сообщили «Народные новости», признаками злоупотребления солью могут быть боли в груди и одышка.