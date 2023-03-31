Здоровье 31 марта 2023, 14:20 Врач Игуменов рассказал о том, как избавиться от вредных привычек Врач Игуменов посоветовал компенсировать желание покурить активным образом жизни

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Далеко не все люди обладают достаточной силой воли для того, чтобы бросить курить. Заведующий Врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой ОБ Александр Игумнов рассказал, как побороть эту и другие вредные привычки. Об этом сообщило «Радио 1».

Специалист рассказал, что вредные привычки стоит постараться компенсировать другими занятиями. Хорошей альтернативой является активный образ жизни, в том числе путешествия, спорт, пешие и велопрогулки. Кроме того, общение с людьми, которые придерживаются ЗОЖ, очень мотивирует на отказ от курения.

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Игумнов подчеркнул, что если никакие из вышеперечисленных средств не помогают, стоит обратиться за помощью к квалифицированному профильному специалисту, написало РИА ФАН.