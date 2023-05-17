Здоровье 17 мая 2023, 10:31 Врач Игринева рассказала, что кофеин в больших количествах вредит работе мозга

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Люди, злоупотребляющие энергетиками и кофе, могут навредить работе своего мозга. Об этом сайту «Доктор Питер» рассказала врач Елена Игринева.

По ее словам, кофеин, которые содержится в напитках, имеет слишком сильный стимулирующий эффект. И такое воздействие вызывает стресс у всего организма.

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«Как следствие, человек получит противоположный эффект — снижение работоспособности и проблемы с вниманием», — сказала врач.

Как добавили «Народные новости», Елена Игринева не рекомендовала самостоятельно принимать и другие стимулирующие вещества и препараты. Они могут иметь опасные последствия для организма.

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