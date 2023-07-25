Здоровье 25 июля 2023, 19:49 Врач Игнатов рассказал, как правильно лечить мозоли на ногах Врач Игнатов посоветовал не трогать мозоли на ногах

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Если у вас на ногах образовались мозоли, то лучше их не трогать. Они заживут самостоятельно спустя несколько дней. Такой информацией поделился травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Если мозоль новая, то лучше на время отказаться от неудобной обуви. Чтобы обеззаразить место повреждения, можно обработать его антисептиком.

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При образовании влажной мозоли не стоит протыкать пузырь. Жидкость внутри не позволяет проникать бактериям в ранку.