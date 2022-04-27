Врач Игнатикова рассказала о самом эффективном способе похудения к лету

Врач-диетолог Елена Игнатикова порекомендовала тем, кто собирается похудеть к лету, отказаться от строгих диет и присмотреться к более щадящим методам избавления от лишних килограмм. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснила, что слишком жесткие диеты негативно сказываются на состоянии здоровья. Для того, чтобы похудеть к лету эффективно и без вреда для организма, диетолог посоветовала соблюдать дефицит калорий, написало ИА Nation News.

«Первый антисовет — садиться на строгую голодную диету с резко выраженным ограничением калорийности. Для женщин это меньше 1000 килокалорий, для мужчин — меньше 1200. Все эти резкие ограничения возможны только под наблюдением диетолога или гастроэнтеролога», — объяснила эксперт.

Игнатикова уточнила, что худеть больше чем на несколько килограммов в месяц нет никакого смысла, поскольку полученный результат окажется кратковременным, а последствия от таких диет — плачевными. По словам специалиста, необходимо включить в меню больше овощей и фруктов, ассортимент которых в летний сезон становится шире и разнообразнее.