Здоровье 16 июня 2023, 11:41 Врач Игнатикова рассказала, какие прохладительные напитки могут быть опасны для здоровья Врач Игнатикова: если берете крафтовые лимонады или квас, нужно смотреть на сроки годности

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, какие прохладительные напитки могут нанести вред здоровью. В первую очередь медик посоветовала с настороженностью относиться к квасу и крафтовым лимонадам, которые продают на улице.

«Если вы приобретаете натуральные, крафтовые лимонады или квас, надо обязательно обращать внимание на сроки годности. Это „короткоживущие“ продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям», — сообщила специалист.

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Продукт, который долгое время находится на открытом пространстве и под солнцем, может начать бродить или окисляться. Чаще всего из-за таких напитков страдают органы пищеварения: может развиться гастрит, язвенная болезнь, пострадать печень.

Лучше всего отдавать предпочтение напиткам в индивидуальной упаковке и выбирать проверенные магазины.