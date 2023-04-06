Здоровье 06 апреля 2023, 15:25 Врач Игнатьева: чрезмерная ломкость капилляров указывает на дефицит витамина С

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Витамин С необходим организму человека для поддержания иммунной системы. О том, как самостоятельно определить нехватку микроэлемента в организме, сообщила врач-эндокринолог Полина Игнатьева в беседе с «Газетой.ru»

По словам специалиста, на дефицит витамина С укажет чрезмерная ломкость капилляров. Для определения его нехватки в организме необходимо ущипнуть кожу, после чего ее закрутить. Если на коже появилось кровоизлияние, то это говорит о дефиците витамина С.

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Как сообщил сайт kp.ru, большое количество этого микроэлемента содержится в клубнике и шиповнике.