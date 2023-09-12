Здоровье 12 сентября 2023, 12:40 Врач Идзиковский: к психологам стоит обратиться людям с аэрофобией и высокой тревожностью

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Практически любую фобию можно побороть за несколько сеансов психотерапии. Об этом сообщил врач Евгений Идзиковский Пятому каналу.

По словам специалиста, хорошо поддаются лечению аэрофобия и состояние повышенной тревожности. Подобные проблемы значительно ухудшают качество жизни и отнимают много энергии, с ними легко справится психолог.

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Идзиковский также отметил, что зачастую многие люди обращаются за помощью к психологу только в моменты острого кризиса.