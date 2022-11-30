30 ноября 2022, 17:19
Врач и ведущий телепрограммы «Жить здорово!» рассказал, какие продукты помогут справиться с авитаминозом
Врач Андрей Продеус: при разнообразном питании авитаминоз не случится
Большинство россиян считают, что самое большое количество полезных для организм витаминов мы можем получить летом — в сезон овощей и фруктов. В своем Telegram-канале врач Андрей Продеус рассказал о том, как питаться зимой, сообщили Nation News.
Медик уверен, что при разнообразном рационе продуктов авитаминоз людям не страшен. Для исключения вероятности дефицита витаминов необходимо употреблять в пищу злаковые, мясо, рыбу, птицы, фрукты.
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Продеус также отметил, что недостаток витаминов в организме зачастую связан именно с неполноценным и несбалансированным питанием.
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