Здоровье 08 сентября 2023, 12:32 Врач Хухрев: у людей после 60 лет допустимо смещение верхней границы нормы давления до 140

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с изданием «Москва 24» сообщил, что у людей старше 60 лет считается нормальным смещение верхней границы нормы артериального давления до 140.

Если человек принимает гипотензивную терапию и чувствует себя хорошо, не имеет смысла понижать давление, сообщило радио «Комсомольская правда».

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Врач порекомендовал пожилым людям измерять давление не более двух раз в день, чтобы на пустом месте не развить тревожность и, тем самым, провоцировать повышение показателей.