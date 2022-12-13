Здоровье 13 декабря 2022, 14:41 Врач Хухрев связал резкие просыпания ночью с тревожным расстройством

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с «Москвой 24» сообщил о том, что резкие просыпания посреди ночи могут говорить о наличии тревожного расстройства или синдрома ночного апноэ.

Например, при синдроме ночного апноэ дыхательные пути у человека закрываются и появляется нехватка воздуха. Как правило, сам человек такого не помнит.

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«О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом», — добавил Хухрев.

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В случае нарушений сна следует обратиться к лечащему доктору, который установит точную причину проблемы.