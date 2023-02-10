Здоровье 10 февраля 2023, 13:13 Врач Хухрев рассказал, как пожилые люди неосознанно вредят своему здоровью Врач Хухрев назвал бесконтрольный прием лекарств причиной проблем со здоровьем у пожилых

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Некоторыми привычками пожилые люди могут не помочь, а, напротив, навредить своему здоровью. Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил главные ошибки людей в возрасте. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, бесконтрольный прием лекарственных препаратов может лишь усугубить плохое состояние. При любом недомогании специалист посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.

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Хухрев обратил внимание, что часто пожилые люди халатно относятся к своему здоровью. Они не соблюдают режим, питаются плохой пищей, что с определенного возраста категорически противопоказано.

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