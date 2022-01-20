Врач Хухрев посоветовал после контакта с больным COVID-19 выпить витамин C и D

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, нужно принять профилактические меры. По его словам, можно промыть нос, а также выпить витамин C и витамин D. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа (вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ, — ред.), и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть, это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае не вредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос», — сообщил терапевт.

Специалист отметил, что при появлении любых симптомов инфекции следует обратиться к врачу. Наиболее нужно быть внимательным после контакта с зараженным в течение семи-десяти дней. Если было общение с человеком, инфицированным «омикроном», то симптомы могут проявиться за один-два дня.

В заключение Хухрев добавил, что снизить риск заражения можно лишь с помощью вакцинации. Прививка поможет избежать тяжелого течения COVID-19.