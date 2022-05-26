Врач Хухрев озвучил самые частые болезни, которыми страдают садоводы

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, какими болезнями чаще всего страдают садоводы. По его словам, наиболее распространенными являются гипертонические кризы, травмы, пищевые отравления и ожоги. Об этом сообщил Ura.ru.

Врач пояснил, что из-за переработки на участках у людей фиксируются не только гипертонические кризы, но и инсульты.

«На первом месте в топе болезней садоводов находится гипертония. Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты. На второе место я бы поставил травмы, полученные от садовых инструментов, а также падения с высоты, когда лезут что-то спилить, и гнойные всякие вещи на пальцах из-за возни в грязи. Третье это, наверное, пищевые отравления. Теплая погода, какие-то салаты жалко выкидывать, а в них плодится какая-нибудь нечисть», — сказал Хухрев.

По-прежнему актуальной проблемой остаются солнечные удары, ожоги от ядовитых растений, например, борщевика, и клещи.