15 сентября 2023, 11:15
Врач Хухрев: не рекомендуется парить ноги при варикозе, экземе и склонности к гипотонии
Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24» порекомендовал людям, которые имеют склонность к гипотонии и варикозу, не прогревать нижние конечности.
«При варикозе проблема в том, что стенки вен становятся достаточно тонкими и пропускают в подкожную клетчатку форменные элементы, пропускают плазму», — сообщил специалист и предупредил, что заболевание после процедуры может обостриться.
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То же самое касается и людей, которые имеют дерматологические проблемы, например, у кого есть экзема. От воды кожные заболевания лишь усугубляются, добавил он.
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