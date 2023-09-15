Здоровье 15 сентября 2023, 11:15 Врач Хухрев: не рекомендуется парить ноги при варикозе, экземе и склонности к гипотонии

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24» порекомендовал людям, которые имеют склонность к гипотонии и варикозу, не прогревать нижние конечности.

«При варикозе проблема в том, что стенки вен становятся достаточно тонкими и пропускают в подкожную клетчатку форменные элементы, пропускают плазму», — сообщил специалист и предупредил, что заболевание после процедуры может обостриться.

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То же самое касается и людей, которые имеют дерматологические проблемы, например, у кого есть экзема. От воды кожные заболевания лишь усугубляются, добавил он.