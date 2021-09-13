Врач Хухрев дал совет для ускорения лечения от ОРВИ

Осенью люди начинают чаще болеть ОРВИ. От этого не застрахован никто, потому что вакцин от простуды нет. Однако есть несколько способов для ускорения лечения, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Специалист обратил внимание на то, что противовирусные препараты иногда не очень хорошо помогают справиться с ОРВИ, поэтому следует принимать витамины, которые укрепляют иммунитет. В частности, важно следить за уровнем витамина D, подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.

Помимо этого, по словам Хухрева, заболевшему ОРВИ человеку нужно следить за своим рационом — есть здоровую пищу, отказаться от алкоголя и, конечно, хорошо высыпаться.

Нарушение этих правил может затормозить выздоровление, предупредил врач. Он также посоветовал не стремиться как можно скорее возвращать активный образ жизни, потому что это может стать ударом для неокрепшего организма.

Хухрев пояснил, что при вирусных заболеваниях у пациентов часто падает уровень лейкоцитов. Поэтому при неполном выздоровлении человек может легко подхватить и бактериальную инфекцию. Чтобы этого не произошло, следует дать организму оправиться от временного иммунодефицита и побыть в покое.