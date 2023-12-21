Здоровье 21 декабря 2023, 14:03 Врач Хрипков рассказал, что чаще всего в новогоднюю ночь поступают пациенты с ожогами и травмами

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Врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков в беседе с «Известиями» рассказал, что чаще всего в новогоднюю ночь в медучреждение поступают люди с ожогами, полученными в результате неудачного запуска фейерверков.

По словам медика, в случае ожога первым делом необходимо охладить поврежденный участок проточной водой комнатной температуры в течение 10–15 минут, а затем нанести специальное средство с действующим веществом «Декспантенол».

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«В ожидании медицинской помощи ни в коем случае нельзя обрабатывать кожу спиртом или одеколоном, прокалывать пузыри, смазывать кожу маслом или жирным кремом, зеленкой, марганцовкой», —добавил Хрипков.

В случае ушиба необходимо аккуратно промыть рану под водой, а затем обработать антисептиком без спирта.