Врач Хорошев: боль в руках или ногах, похолодание, цианоз говорят об образовании тромба | 360°

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Врач Хорошев: боль в руках или ногах, похолодание, цианоз говорят об образовании тромба

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Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что боль в руках или ногах, а также похолодание и цианоз (кожа приобретает синюшный цвет — ред.) могут говорить об образовании тромбов. Об этом он собщил изданию Ura.ru.

Врач уточнил, что если кожа изменила окраску, необходимо срочно вызывать скорую помощь. 

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«Ранним маркером тромбозов является рост АЛТ и АСТ (тесты на исследование веществ, указывающих на повреждения внутренних органов - прим. ред.), поэтому мы могли бы узнать о том, что у нас начался тромбоз на микроуровне, если бы мы несколько раз в день сдавали биохимию крови. Но этот вариант, как утопический, мы забываем. Ранней диагностики тромбоза быть не может. Есть поздняя, когда посинело и начало болеть. И если возникла боль в конечности, похолодание, на этом месте изменилась окраска кожи, то есть цианоз, то нужно немедленно, экстренно, не теряя ни секунды, вызывать неотложку», — сообщил Хорошев.

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В клиниках есть специальные ловушки — тромбовыводители, которые вытаскивают тромб. Если же такой техники нет, то врач может назначить специальное вещество, разрушающее тромб, заключил Хорошев.

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