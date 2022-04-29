Врач Хомяков заявил, что употребление плохого шашлыка может спровоцировать опухоль

Неправильно приготовленный шашлык может спровоцировать возникновение опухолей. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медик пояснил, что во время готовки лучше всего не использовать специальные смеси. Также важно делать шашлык на открытом огне. Таким образом можно сократить количество дыма и копоти, которые выделяют канцерогены.

«Если готовить пищу на открытом огне, то параллельно на кусок мяса воздействуют канцерогены дыма, в том числе образующиеся при сгорании жира, капающего на раскаленные угли. Канцерогены при длительном или повторяющемся воздействии могут вызывать развитие опухолей», — предупредил врач.

Кроме того, не стоит сильно зажаривать шашлык. В корочке на мясе могут возникать токсичные углеводы, которые не стоит употреблять людям с гастритом, передали Nation News.