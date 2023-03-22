Здоровье 22 марта 2023, 18:57 Врач Хомяков рассказал, почему опасно ходить без шапки

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С наступлением весны многие люди торопятся побыстрее снять шапку, однако переохлаждение головы способно привести к возникновению опасных заболеваний. Об этом сообщил доктор медицинских наук Сергей Хомяков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, под воздействием холода сосуды мозга сужаются, это способствует повышению артериального давления и может привести к инсульту.

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Врач также отметил, что переохлаждение головы грозит возникновением отита и посоветовал не снимать шапку, если температура воздуха на улице ниже +5 градусов.

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