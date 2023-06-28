Здоровье 28 июня 2023, 15:38 Врач Хомяков порекомендовал в солнечный день надевать солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолета

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Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, что долгий взгляд на солнце может повредить структуру глаза. Для того, чтобы глаза не страдали, он порекомендовал в солнечный день носить солнцезащитные очки, написали «Аргументы и факты».

Медик объяснил, что чрезмерно большой световой поток может вызвать ожог сетчатки. У человека из-за длительного нахождения на солнце без очков может развиться дистрофия конъюнктивы, роговицы, сформироваться катаракта и макулярная дегенерация.

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Для пляжного отдыха Хомяков порекомендовал выбирать очки четвертого класса защиты, а для перемещений по городу — второго или третьего класса.