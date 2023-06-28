28 июня 2023, 15:38
Врач Хомяков порекомендовал в солнечный день надевать солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолета
Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, что долгий взгляд на солнце может повредить структуру глаза. Для того, чтобы глаза не страдали, он порекомендовал в солнечный день носить солнцезащитные очки, написали «Аргументы и факты».
Медик объяснил, что чрезмерно большой световой поток может вызвать ожог сетчатки. У человека из-за длительного нахождения на солнце без очков может развиться дистрофия конъюнктивы, роговицы, сформироваться катаракта и макулярная дегенерация.
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Для пляжного отдыха Хомяков порекомендовал выбирать очки четвертого класса защиты, а для перемещений по городу — второго или третьего класса.
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