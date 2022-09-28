Врач Хомяков назвал опасные последствия сухого воздуха в квартире | 360°

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Врач Хомяков назвал опасные последствия сухого воздуха в квартире

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Во время отопительного сезона воздух в квартирах становится очень сухим, необходимо поддерживать его влажность, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом РИА «Новости» рассказал главный врач компании «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Оптимальная влажность воздуха в жилом помещении составляет 60-80%. Если воздух слишком сухой, слизистая оболочка носоглотки сохнет, что может привести к беспрепятственному попаданию в организм бактерий и инфекций.

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Кроме того, сухой воздух может привести к обострению заболеваний дыхательных путей — фарингита, ларингита, трахеита, бронхита и астмы, написали «Дни.ру».

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