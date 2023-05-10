Здоровье 10 мая 2023, 18:46 Врач Холодная: прививка от клещевого энцефалита не защитит от всех инфекций

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Многие люди считают, что прививка от клещевого энцефалита способна защитить от всех инфекций. Такое суждение является мифом, сообщила врач-инфекционист Анастасия Холодная телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, в настоящее время все чаще встречаются возбудители клещевого боррелиоза, при этой инфекции вакцина от клещевого энцефалита никак не защитит.

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Врач призвала россиян обязательно относить клеща в лабораторию для создания наиболее точной статистики переносчиков вируса.