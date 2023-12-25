Здоровье 25 декабря 2023, 17:29 Врач Ходневич посоветовала перед Новом годом сделать биоревитализацию и ботулинотерапию лица и шеи

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Перед новогодними праздниками можно сделать несколько уходовых и увлажняющих процедур для лица, чтобы придать коже свежий вид и убрать мелкие морщины. Об этом «Газете.Ru» сообщила дерматолог, косметолог Европейского медицинского центра Яна Ходневич.

Медик порекомендовала провести биоревитализацию и ботулинотерапию лица и шеи. Также она рассказала о процедуре, которая стимулирует выработку собственного коллагена.

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«Кроме того, можно провести неинвазивный RF-лифтинг. Процедура стимулирует выработку собственного коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи», — сообщила косметолог.