Здоровье 11 мая 2023, 00:45 Врач Хлопотова рассказала о том, как еда из консервных банок может навредить здоровью Врач Хлопотова заявила, что еда из консервов может привести к пищевому отравлению

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Употребление консервированной еды может стать причиной пищевого отравления. Такой информацией поделилась врач-инфекционист Елена Хлопотова. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на портал «Высота102».

Специалист пояснила, что чаще всего заработать отравление можно после употребления грибных консервов. При этом риск представляют консервы, которые люди готовят самостоятельно.

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«Ботулизм вызывают продукты, которые готовятся без термической обработки и не имеют доступа кислорода. Чаще всего ботулоксин развивается в банках с грибами», — пояснила Хлопотова.