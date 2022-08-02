Врач-хирург Гершевич назвал симптомы рака легкого

Торакальный хирург Вадим Гершевич рассказал, что рак легкого можно определить по трем главным симптомам: кашлю, боли в грудной клетке и одышке. Об этом написала «Российская газета».

Особенно должна насторожить та боль в грудной клетке, которая то появляется как незначительная, то постепенно усиливается.

Кашель, появляющийся при раке легкого, начинается за счет рефлекторного раздражения слизистой дыхательных путей, объяснил медик.

Также больного должна насторожить одышка. Она впоследствии перекрывает просвет к бронхам, написало ИА Nation News.

Гершевич отметил, что на сегодняшний день рак легкого входит в тройку лидеров по смертности среди онкологических заболеваний и занимает первое место по онкозаболеваемости среди мужчин. Его сложно обнаружить на ранних стадиях.

«Своевременно он может быть визуализирован, если человек добросовестно проходит ежегодную диспансеризацию или же хотя бы флюорографию», — резюмировал хирург.