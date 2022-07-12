Врач Хейрбейк посоветовал не лечить варикоз самостоятельно

Варикоз ни в коем случае нельзя лечить самостоятельно. Таким мнением поделился врач-флеболог, хирург Али Хейрбейк. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик рассказал, что варикоз является наследственным заболеванием. Он крайне редко образуется из-за перенапряжения.

«Основная проблема в том, что большинство людей обращаются к врачу тогда, когда уже слишком поздно, когда варикоз принимает выраженную форму и имеет серьезные последствия. Поэтому лечение для них становится гораздо тяжелее и профилактика также перестает быть действенной», — пояснил специалист.

Чтобы не столкнуться с подобным заболеванием, пояснил специалист, необходимо делать зарядку голеностопного сустава. Сустав необходимо сжимать и разжимать каждые 30-40 минут. Кроме того, при возможности стоит держать ноги выше уровня тела, передало utro.ru.

Врач посоветовал не затягивать с лечением болезни. В некоторых случаях варикоз может спровоцировать летальный исход.