Врач Хавинсон указал на пользу лишнего веса в пожилом возрасте | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 05:09 Поделиться Telegram

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Viber Врач Хавинсон указал на пользу лишнего веса в пожилом возрасте

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Профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Владимир Хавинсон обратил внимание на то, что у лишнего веса в пожилом возрасте могут быть определенные плюсы. Специалиста процитировало РИА ФАН.

«Оказалось, что те люди, которые к 40 годам имели лишние три-пять килограмм, жили достоверно дольше, чем те, которые были абсолютно худые», — заметил Хавинсон.

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Он объяснил, что в жировой ткани человека есть много веществ, помогающих продлить жизнь. Параметры 90-60-90 и худое тело не дают гарантий того, что человек будет жить долго, поэтому не стоит к ним стремиться.

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