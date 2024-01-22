Здоровье 22 января 2024, 12:33 Врач Хациев: в депрессии, как и в ожирении, нет вины человека

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Ожирение и депрессия являются серьезными заболеваниями, которые требуют своевременного лечения. В развитии таких состояний нет вины человека, сообщил хирург, доктор медицинских наук Бекхан Хациев в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, ни ожирение, ни депрессия не проходят благодаря «силе воли». Эти состояния зачастую взаимосвязаны, поскольку в стрессовых ситуациях люди часто «заедают» эмоции, чтобы найти утешение или уйти от негативных переживаний. Также накоплению жира в организме способствует рост уровня кортизола, гормона стресса, сообщили «Известия».

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«В случае с депрессией важно и нужно прийти к психотерапевту, который поможет найти смысл в жизни и вернуть человеку радость, <…>, а в случае с ожирением — проконсультироваться с эндокринологом», — посоветовал Хациев.