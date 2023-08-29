Врач Харлов посоветовал не пить воду с лимоном с утра при воспалении желудка | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 12:35 Врач Харлов посоветовал не пить воду с лимоном с утра при воспалении желудка

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Утреннего ритуала в виде стакана воды с лимоном стоит избегать людям с воспалениями желудка и пищевода. Об этом сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, при наличии эрозий или язв пациенты после употребления лимонной воды сразу почувствуют неприятные ощущения из-за попадания кислоты на стенки желудка.

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Кроме того, воду с лимоном лучше всего пить через трубочку, в противном случае сильная кислотность спровоцирует разрушение эмали зубов, добавило Utro.ru.