Здоровье 14 февраля 2024, 14:22 Врач Харлов: курение повреждает слизистую оболочку желудка

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Курение обладает прямым повреждающим действием на слизистую оболочку желудка. Из-за вредной привычки орган истончается, воспаляется и становится предрасположен к инфекциям, сообщил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, при курении образуется больше слюны, которая стекает внутрь и провоцирует рефлексы. Они, в свою очередь, имитируют переваривание без пищи, заставляя желудок работать.

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Кроме того, повреждать слизистую оболочку желудка может и алкоголь. Чем выше концентрация спиртного, тем сильнее будет негативное воздействие, отметил Харлов.