19 июля 2023, 19:29
Врач Харкин рассказала, к чему может привести курение в раннем возрасте
Врач Харкин заявила, что курение в юном возрасте может стать причиной инфаркта
Люди, которые начинают курить в подростковом возрасте, чаще других сталкиваются с инфарктом. Таким мнением поделилась кардиолог Николь Харкин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал HuffPost.
Специалист рассказала, что большая часть женщин, которые столкнулись с инфарктом в молодом возрасте, курили обычные или электронные сигареты.
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Также специалист заявила, что причиной подобного заболевания может являться наследственность. Особенно опасно, если два вышеперечисленных фактора сочетаются.
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