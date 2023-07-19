Здоровье 19 июля 2023, 19:29 Врач Харкин рассказала, к чему может привести курение в раннем возрасте Врач Харкин заявила, что курение в юном возрасте может стать причиной инфаркта

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Люди, которые начинают курить в подростковом возрасте, чаще других сталкиваются с инфарктом. Таким мнением поделилась кардиолог Николь Харкин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал HuffPost.

Специалист рассказала, что большая часть женщин, которые столкнулись с инфарктом в молодом возрасте, курили обычные или электронные сигареты.

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Также специалист заявила, что причиной подобного заболевания может являться наследственность. Особенно опасно, если два вышеперечисленных фактора сочетаются.