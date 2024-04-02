Здоровье 02 апреля 2024, 15:08 Врач Харченко рассказала, что больше всего суперфудов можно найти в средиземноморском типе питания

Читать 360tv в

К суперфудам относятся продукты по типу свежих фруктов и овощей, орехов, бобовых и некоторых видов рыбы. Все вышеперечисленное можно найти в средиземноморском типе питания. Об этом «Газете.Ru» сообщила велнес-эксперт, кандидат медицинских наук Евгения Харченко.

Суперфудами впервые начали называть бананы, а позже — киноа, ягоды годжи, семена чиа. Как пояснила медик, многочисленные исследования ученых подтвердили, что регулярное употребление этих продуктов способствует улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни.

Реклама

В заключении Харченко отметила, что при составлении рациона следует включать в него все пищевые группы. Если человек будет есть только то, что не любит, его попытки внедрить в жизнь здоровое питание закончатся провалом.