Врач Халикова рассказала, как укрепить кости | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 17:35 Врач Халикова рассказала, как укрепить кости Ревматолог Халикова: чтобы укрепить кости, нужно больше гулять и следить за витамином Д

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Чтобы укрепить кости, снизить риск переломов и остеопороза, нужно больше гулять на свежем воздухе и следить за уровнем витамина Д в организме. Об этом изданию pravda-nn.ru рассказала врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Дина Халикова.

Уровень витамина Д нужно проверять с помощью анализов. Чтобы поднимать его, необязательно загорать, достаточно просто ежедневно гулять на свежем воздухе — витамин Д синтезируется, когда мы находимся на естественном солнечном свету.

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Для укрепления костей также необходимы регулярные физические нагрузки. Пожилым людям врач посоветовала заниматься скандинавской ходьбой, пилатесом и плаванием в бассейне. Эти виды активности оказывают комплексное благотворное влияние на здоровье, но при этом являются достаточно мягкими и не смогут навредить.

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Также для здоровья костей рекомендуется на постоянной основе употреблять продукты с высоким содержанием кальция — например, сыры и другие молочные продукты.