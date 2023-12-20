Здоровье 20 декабря 2023, 12:21 Врач Хайкина: дошкольникам стоит есть не более одной конфеты в день

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В преддверии Нового года детям сложно запретить есть сладости. Родителям дошкольников стоит разрешать ребенку съедать не более одной конфеты в день, сообщила детский эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, небольшая конфета может содержать около четырех–шести граммов сахара. Для старших детей и подростков можно увеличить количество до двух-трех конфет в зависимости от их размера и содержания сахара.

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Врач посоветовала родителям читать этикетку каждой конфеты и соблюдать баланс в вопросах контроля за потреблением сахара.