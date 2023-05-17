Здоровье 17 мая 2023, 16:54 Врач Хачирова рассказала, какие продукты должны добавить в свой рацион гипертоники Врач Хачирова: гипертоникам нужно обратить внимание на средиземноморский тип питания

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Людям, страдающим гипертонической болезнью, следует обратить внимание на средиземноморский тип питания и DASH-диету. Об этом в разговоре с Life рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

Чаще всего врачи рекомендуют гипертоникам придерживаться DASH-диеты, которая основана на сниженном содержании соли в еде.

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«Также можно обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, где много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе», — добавила Хачирова.

С гипертонической болезнью организм человека должен получать необходимое количество калия, кальция и магния. Эти микроэлементы можно найти в таких продуктах как картофель, бананы, зелень, резюмировала диетолог.