17 мая 2023, 16:54
Врач Хачирова рассказала, какие продукты должны добавить в свой рацион гипертоники
Врач Хачирова: гипертоникам нужно обратить внимание на средиземноморский тип питания
Людям, страдающим гипертонической болезнью, следует обратить внимание на средиземноморский тип питания и DASH-диету. Об этом в разговоре с Life рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.
Чаще всего врачи рекомендуют гипертоникам придерживаться DASH-диеты, которая основана на сниженном содержании соли в еде.
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«Также можно обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, где много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе», — добавила Хачирова.
С гипертонической болезнью организм человека должен получать необходимое количество калия, кальция и магния. Эти микроэлементы можно найти в таких продуктах как картофель, бананы, зелень, резюмировала диетолог.
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