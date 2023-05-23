Здоровье 23 мая 2023, 20:07 Врач Гусакова рассказала, почему не стоит переживать из-за небольшого животика Врач Гусакова заявила, что наличие живота связано с гормональным балансом в организме

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Многие женщины комплектуют из-за небольшого животика. Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала не считать такую особенность внешнего вида недостатком. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснила, что наличие складки внизу живота говорит о гормональном балансе. При этом отсутствие животика свидетельствует о нарушениях в организме.

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Жировая прослойка нужна для того, чтобы защищать внутренние органы от повреждений, написал «Петербургский дневник».

«Основными гормонами являются эстроген и прогестерон, эти гормоны и влияют на формирование жировых тканей», — рассказала Гусакова.