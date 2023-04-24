Здоровье 24 апреля 2023, 12:00 Врач Гусакова посоветовала отказаться при изжоге от кофе и крепкого чая

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Изжогу провоцирует неправильное питание. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, от каких продуктов лучше отказаться при таком состоянии. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Медик посоветовала не пить газированные напитки и алкоголь. Также стоит исключить из рациона кофе, написали «Невские новости».

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«Кофеин провоцирует расслабление пищевого сфинктера, поэтому стоит сократить употребление кофе, крепкого чая и шоколада», — отметила Гусакова.

Нутрициолог заявила, что вызывать приступы изжоги могут фастфуд, жареные блюда, наваристые экстрактивные бульоны и еда, приготовленная во фритюре.