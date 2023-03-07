Здоровье 07 марта 2023, 11:43 Врач Гуров призвал не увлекаться народной медициной при лечении геморроя

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При появлении симптомов геморроидальной болезни очень важно вовремя обратиться за помощью к специалистам и не злоупотреблять лечением народными методами. Об этом рассказал заведующий колопроктологическим отделением Тульской областной клинической больницы Кирилл Гуров в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, при возникновении такой деликатной проблемы не стоит выполнять никаких манипуляций и процедур без назначения врача.

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Врач добавил, что в большинстве случаев народная медицина приносит больше вреда, чем пользы. Он отметил, что в группу риска этого заболевания входят люди, которые ведут сидячий образ жизни и злоупотребляют острой пищей.

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