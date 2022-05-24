Врач Гуркан заявил, что неправильно приготовленный шашлык может вызвать рак

Неправильно приготовленный шашлык может стать причиной развития рака. Таким мнением поделился хирург общей практики Алп Гуркан. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на издание Türkiye.

Специалисты пояснили, что при готовке шашлыка на огне могут образовываться канцерогены, которые провоцируют развитие опухолей. При готовке мясо должно находиться минимум в 15 сантиметрах от огня. При этом длительность приготовления также может сказываться на качестве еды.