Здоровье 10 мая 2023, 12:11 Врач Гуреева: силовые тренировки помогут избавиться от жира на животе

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Силовые тренировки являются отличным способом для поддержания физической формы и избавления от жира в области живота. Об этом рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева, сообщил«МедикФорум».

По словам специалиста, во время такой тренировки идет нагрузка на мышцы, благодаря чему формируется фигура и растет мышечная масса. Кроме того, убрать жир с живота поможет правильное питание с большим количеством белков.

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Как сообщили «Народные новости», также успешному похудению будет способствовать дефицит калорий, который можно высчитать с помощью специального калькулятора.