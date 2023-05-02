Здоровье 02 мая 2023, 18:58 Врач Гундаров посоветовал правильно питаться и укреплять иммунитет, чтобы защититься от кори

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В России продолжают регистрировать случаи заболевания корью, но бить тревогу рано, на самом деле нет никаких поводов для беспокойства. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Он отметил, что главное — это сохранять спокойствие. Потому что сейчас от россиян не требуется принятия каких-то специальных действий, ситуация остается на контроле Минздрава.

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«Поэтому никакой паники, нужно придерживаться нормального питания и быть уверенным, что если заболел, то ничего страшного не случится. Последнее — это конечно вопрос здравоохранения, чтобы врачи были нормальными», — подчеркнул Игорь Гундаров.

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